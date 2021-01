Ako sme boli babku očkovať

MUDr. Július Hodósy :„Tempo očkovania nie je zlé. Ak by boli vakcíny, 3,5 milióna ľudí zaočkujeme za týždeň“. Igor Matovič: "Nepravda č.9 o plošnom testovaní je, že potrebujeme plošné očkovanie a nie testovanie"

Našu 86-ročnú babku sme v novembri previezli aj s jej sliepkami z najzamorenejšieho okresu na Orave k nám na Žitný ostrov. Ten sa stal najzamorenejším teraz, tak sme ju objednali hneď na prvý možný termín očkovania seniorov na očkovacie centrum v nemocnici Svet zdravia v Dunajskej Strede.

Nutnosť sprevádzania sa spojila so zvedavosťou. Získať pohľad na dve otázky live:

Ako prebieha proces po takmer 5-mesačnej príprave (veď minister nám začiatkom septembra oznámil, že prvé vakcíny prídu na Slovensko v decembri)

Prečo sme po ostatnom víkende v zaočkovanosti v Európe na chvoste

Babka dostala termín na 11:20 hod. Tak poďme!

Na hlavnom nemocničnom parkovisku na jednom konci nemocnice pristaneme s 20-minútovou rezervou. Babku nechám v aute tušiac, že očkovacie miesto bude utajené. Po asi 150 m dorazím na „recepciu“, kde sa dozviem, že správne miesto je asi 30 m od parkoviska. Cestou späť zazriem vonku za zábradlím pod chodníkom húf z tretiny mladých ľudí. Ak sa tam mám dostať, musím ísť späť až cez parkovisko. Vezmem babku a postavíme sa na koniec radu.

Pred vchodom do budovy stojí 24 ľudí. Z mladých ľudí sa vykľujú sprievodcovia, čo nechali starčekov čakať v aute. Z vchodu nikto nevychádza, nikto nič nevie. Ktosi sa prebojuje dnu. Vraj hodinu „nešiel systém“, časenky neplatia, dnu je rad cez stometrovú chodbu. Chlad a kondícia starenky a starcov podvedome tlačia bližšie k dverám. Ktosi sa pokúša vytvoriť poradie first in – first out. Až na pár indivíduí, ktorí sa správajú podobne ako v Kauflande, to funguje. Odstupy žiadne, ale majú aspoň virtuálny pocit tepla.

Po 25 minútach sa dostaneme za dvere. V medzidverií asi 4x4m je7 ľudí, radšej sa vrátime do zimy.

Prekonali sme medzidverie! Pred vchodom do vytúženej chodby je priestor asi 100 m2, 20 ľudí, ktorí sa zdržujú asi na jednej tretine. Šesť starkých s odstupom 2 cm na dvoch lavičkách si konečne uľaví. Na iných dverách (zo schodiska) konečne vidím označenie strediska a Otváracie hodiny. Pondelok-piatok od 9.00 do 15.00 s prestávkou 12.00 – 12.45. Sobota, nedeľa zatvorené. Je o 5 minút 12, bude prestávka. No nebude, ktosi pochopil a dnes zrušil prestávku. Niekto vošiel z vonku so skladacou stoličkou. Ďalší starký na vozíčku to nepotrebuje.

Za chodbovými dverami stojí mladá sympatická vojačka. Dav zvláda s gráciou, dbá, aby na chodbe nebola kopa ľudí. Akurát nedostala rozkaz, že má dohliadať na hygienické predpisy aj z druhej strany chodbových dverí.

Konečne sme na chodbe. Asi 15 ľudí, lavičiek je dosť, rad zrušený. Ktoré dvere sú tie vytúžené nevedno, označenie pracoviska je len na stene. A tak má šťastie ten, kto sedí náhodou pred tými správnymi. Dajú nám vyplniť 2 papiere. Druhý ignorujem, pretože je to čestné prehlásenie, že babka patrí do 1. skupiny podľa vyhlášky („kritická infraštuktúra“). Vyplnený formulár s dvomi preukazmi strčíme pani za okienkom. Domáha sa druhého papiera, vysvetlenie, že nie je žiadna kritická infraštruktúra ale kriticky riziková 86-ročná osoba, nezaberá. A tak škrtnem celé prehlásenie a napíšem, že „som osoba nad 85 rokov, ako vyplýva z rodného čísla“ a dám babke podpísať.

Aké šťastie! Babkine sedadlo bolo akurát pred správnymi dverami, ktoré sa práve otvorili, a tak viac nečakala. Nebolelo, pár minút sme ešte počkali na prípadnú alergickú reakciu a trielili k autu. Podľa otváracích hodín bol akurát koniec prestávky.

Odpoveď na otázky z úvodu si dajte sami. Akurát sa mi vynorili dva najšialenejšie publikované výroky z minulého týždňa:

* MUDr. Július Hodósy (lekár, čo očkoval prezidentku) v Denníku N 21.1.2021:

„Tempo očkovania nie je zlé. Ak by boli vakcíny, 3,5 milióna ľudí zaočkujeme za týždeň“

* Igor Matovič prezentoval na TK 10 neprávd o plošnom testovaní:

"Nepravda č.9 je, že potrebujeme plošné očkovanie, nie testovanie“

Ak by si tento príbeh premiér prečítal, určite mu ulahodí, ako ho rešpektujú. Dokonca aj v nemocnici PENTY.